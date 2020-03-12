РИАМО - 12 мар. Фармаколог Александр Эдигер посоветовал не фотографироваться в обнимку с памятниками и не прикасаться к ним на удачу в связи с распространением в мире коронавируса, сообщает Nation News.

«Это такие легкие и веселые традиции, не более того, и если в голове есть минимум рационализма, лучше их временно забыть», - сказал Эдигер.

С объектами поклонения в церквях тоже не стоит контактировать, потому что к их поверхности прикасается много людей, добавил эксперт.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор Covid-2019 проник во многие страны мира. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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