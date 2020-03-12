РИАМО - 12 мар. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский – жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, сообщает ТАСС.

«Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», – сказал президент в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что причастность Ходорковского к убийствам не была доказана. Но при этом были доказаны другие факты его противозаконной деятельности.

«Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? <…> Думаю, что так не бывает. Но не доказано – значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», – заключил Путин.

Ходорковский в 2005 году был приговорен к восьми годам тюрьмы за мошенничество и уклонение от налогов. Также он получил 11 лет тюрьмы за хищение и легализацию денег. В 2013 году Ходорковский был помилован президентом РФ.

В 2015 году Ходорковского объявили в международный розыск в связи с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.