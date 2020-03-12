РИАМО - 12 мар. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский – жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, сообщает ТАСС.
«Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», – сказал президент в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Глава государства отметил, что причастность Ходорковского к убийствам не была доказана. Но при этом были доказаны другие факты его противозаконной деятельности.
Ходорковский в 2005 году был приговорен к восьми годам тюрьмы за мошенничество и уклонение от налогов. Также он получил 11 лет тюрьмы за хищение и легализацию денег. В 2013 году Ходорковский был помилован президентом РФ.
В 2015 году Ходорковского объявили в международный розыск в связи с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии