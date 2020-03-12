РИАМО - 12 мар. Цветочный трипс обнаружили в партии горшечных роз, завезенной в Россию из Дании, в ходе досмотра на фитосанитарном контрольном посту в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами», - говорится в сообщении.

Партию цветов уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным для растений. Личинки и взрослые особи живут на листьях и цветках, из-за чего они постепенно увядают.