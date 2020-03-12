РИАМО - 12 мар. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства иностранного гражданина в 2017 году на территории Подмосковья, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы 1965, 1969 и 1972 годов рождения. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений и разбое в составе организованной группы», – сказала Иванова.

По версии следствия, в марте 2017 года в Волоколамском районе (сейчас – городской округ) двое обвиняемых в салоне авто избили дубинкой 55-летнего знакомого, а также нанесли ему удары электрошокером, от которых мужчина скончался.

Совместно с третьим соучастником, который стоял и наблюдал за обстановкой возле машины, злоумышленники отвезли тело в Тверскую область и сбросили в заброшенный колодец. Мотивом совершенного преступления послужило желание завладеть имуществом и ценностями погибшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.