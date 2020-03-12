РИАМО - 12 мар. В Одинцовском округе в конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся Межрегиональный форум «Московская область - территория развития детского отдыха», где обсудят подготовку региона к летнему сезону лагерей и вопросы, связанные с изменением нормативной базы в этом направлении, передает корреспондент РИАМО.

«Здесь соберутся руководители (детских - ред.) лагерей, будут присутствовать органы местного самоуправления, все министерства, которые заинтересованы в организации детского отдыха. <...> Порядка 600 человек должна собрать эта площадка», - сказала заместитель министра социального развития Подмосковья Надежда Боос.

По ее словам, участники обсудят вопросы нормативной базы по организации детского отдыха и оздоровления в регионе. В настоящее время идет активная подготовка к открытию летней смены.

«Регион готов на 100%. И даже если сейчас какие-то вещи находятся в стадии подготовки, то к началу сезона, а сезон у нас начнется, к сожалению, не с весенних каникул, а с летних, поэтому к 1 июня мы будем готовы на 100%», - отметила Боос.

Сегодня организаторы детского отдыха сами определяют направленность своих смен. Они могут организовать языковые, связанные с робототехникой, театральные, творческие, спортивные смены.

В лагерях, подведомственных министерству социального развития Подмосковья, пройдет патриотически направленная работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.