РИАМО - 12 мар. Выставка члена Союза художников России, Подмосковья и Евразийского художественного Союза Александра Осина открылась в музейно-выставочном центре Реутова в четверг, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Выставка художника Александра Осина «Думки», на которой представлено несколько десятков оригинальных работ, открылась в Реутове в четверг (12 марта - ред.). В серии остроумных картин-зарисовок зрителю предлагается взглянуть на мир и себя с иронией, пофантазировать и поразмышлять на темы различных жизненных ситуаций», – отмечается в сообщении.

Экспозиция, представленная в музейно-выставочном центре на улице Победы, 2 в Реутове, будет работать до 4 апреля 2020 года.