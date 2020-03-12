«Микромаркеты «ВкусВилл» – проект довольно молодой, однако он успел завоевать доверие столичных офисных работников. Микромаркеты не похожи на привычные вендинговые автоматы, в них не продаются снеки и кола, нет ни замков, ни продавцов. Все просто – выбрал продукт, оплатил и вернулся на рабочее место. О здоровом питании для офисных работников и продажах, построенных на полном доверии к клиенту, в интервью РИАМО рассказал директор управления «Микромаркеты ВкусВилл» Кирилл Щербаков.

- Расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания микромаркетов?

- Мы к ней пришли эволюционно. Мы поняли, что большое количество людей не могут ходить в наши магазины в течение дня, так как в это время находятся на работе. Одновременно в компании «ВкусВилл» бурно росла категория готовых блюд.

И тут паззл сложился: готовые обеды и питание в рабочее время!

- Есть ли аналоги микромаркетов в других странах?

- Уже после запуска мы узнали о существовании похожих сервисов, но все они были по сути лишь холодильниками, в которые привозили еду. Продукт и его качество были не на первом месте.

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- Не испугал ли вас опыт Китая, где процент краж в подобных магазинах был очень высоким? Ведь у вас все основано на доверии – ни замков, ни продавцов…

- Об опыте Китая мы узнали после года работы с микромаркетами, и я считаю, что подобное совершенно не обязательно должно повториться у нас. Тем более, что модели имеют ряд существенных различий по месту установки и аудитории, на которую рассчитаны. Плюс ко всему жизнь не подтвердила этот «китайский опыт».

- То есть, спустя год, вы уже можете подвести первые итоги?

- На 2019 год перед командой проекта микромаркетов стояла задача открыться в двухстах офисах московских компаний и увеличить базовый ассортимент блюд, порадовать сотрудников офисов новинками. И команда полностью справилась с задачей!

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- Давайте определимся – в чем принципиальная разница между микромаркетом и вендинговым аппаратом, который стоит практически в каждом офисе?

- В вендинговом аппарате, к сожалению, ограниченный набор продуктов и совсем узкий спектр тех услуг, которые может оказать автомат. Микромаркет – это персональный мини-магазин «ВкусВилл» с возможностью прямого общения клиентов с персональным мерчендайзером по ассортименту и сервису. Покупателям доступен большой ассортимент продуктов, пополняемый каждый день. Работает система лояльности по карте «Давайте дружить!». Это и возможность выбрать и купить со скидкой «любимый продукт», и абонемент на персональные скидки каждый день, и возможность оплаты бонусами, и другие наши акции. А еще возможность оплаты продукта уже после того, как вы его забрали из холодильника.

- А как это можно сделать?

- Сейчас в активном тестировании «самосканирование» и оплата через мобильное приложение «ВкусВилл». То есть можно взять продукт, отсканировать его, а оплатить уже на рабочем месте.

Еще пилотируется услуга «Закажи и забери». Если какого-то редкого продукта нет в постоянном ассортименте, его можно заказать и забрать в микромаркете.

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- Сколько продуктов можно разместить в микромаркете, и как вы подбираете ассортимент?

- У нас представлено огромное число наименований продукции, никто на рынке не может даже приблизиться к такому количеству позиций. Ассортимент микромаркета «ВкусВилл» состоит из 620 наименований. Одновременно в каждом из аппаратов находится от 180 до 300 наименований. Среди них есть уникальные позиции, разработанные специально для нашего проекта, которых нет в обычных магазинах сети. Например, для удобства офисных работников мы делаем маленькие бутылочки морса, штучные эклеры. В большом «ВкусВилле», например, эклеров в пачке 6 штук.

При формировании ассортимента, безусловно, учитываются пожелания покупателей, которые они оставляют в нашем приложении, на «горячей линии» или в соцсетях.

- Так что же предпочитают офисные сотрудники? Назовите, пожалуйста, топ самых популярных продуктов.

- Предпочтения у всех разные, но, обладая таким ассортиментом, как у нас, можно удовлетворить индивидуальные потребности каждого офиса. В топах у нас обычно сэндвичи, плов, творог обезжиренный со сметаной, блины с семгой, суп-пюре с грибами и эклеры.

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- Бывает ли в микромаркетах «зеленка», то есть продукты с истекающим сроком годности и скидкой 40% на зеленом ценнике, как в обычном «ВкусВилле»? Кто вообще отвечает за свежесть продукции?

- Эксперимент с зелеными ценниками в настоящее время проводится в пятидесяти микромаркетах. Однако потребность в этом для офисов неочевидна. А сроки годности продуктов проверяются каждое утро – вместе с поставкой свежих продуктов.

- С чем связаны основные жалобы клиентов? Как вы сними работаете?

- Жалобы, вернее, обращения, бывают разные. Например, просьбы о поставке конкретного продукта, предложения по новинкам, жалобы на непонравившийся вкус, качество. На прошлой неделе один из наших покупателей изъявил желание узнать, как готовятся продукты, которыми питается его офис, посетить производство.

Кстати, система обработки обращений у нас используется та же самая, что и во всей сети «ВкусВилл». Каждое обращение непременно дойдет до того, кто за это направление отвечает, а покупатель получит исчерпывающий ответ или же компенсацию за товар, который ему не понравился.

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- Много ли было краж в течение года?

- Мы называем это словом «потери». Причины разные, не всегда со злым умыслом. Процент потерь не велик. Безусловно, мы отслеживаем этот показатель, но не охотимся за причиной возникновения потерь. Мы верим в то, что каждый офис может сам решить эти вопросы.

- А камеры видеонаблюдения устанавливаются?

- Камеры одно время были, сейчас мы от них отказались. А те, что установлены, следят за работой оборудования.

- Сколько микромаркетов открыто на данный момент, и как вы оцениваете перспективы развития этого проекта в Московском регионе?

- На сегодняшний день открыто около 245 микромаркетов. Цифра меняется ежедневно. Недавно за один день открылось 6! В настоящий момент наша группа развития имеет несколько сотен потенциальных клиентов, с которыми уже ведутся или планируются переговоры.

А если говорить про развитие, то сейчас сложно корректно оценить емкость рынка. Ведь мы постоянно экспериментируем с форматами, ищем новые ниши. Более точно на этот вопрос мы сможем ответить, когда возникнут сложности с поиском новых мест для установки.

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- А за пределы Москвы планируете выходить?

- На территории Подмосковья мы уже представлены в Химках, Красногорске и Мытищах. В планах – дальнейшее освоение Московского региона.

- Появятся ли микромаркеты в других пространствах? Например, в вузах, школах, коворкингах или где-то еще?

- Появятся! Они уже сейчас стоят в сетевых коворкингах. Школы не наш формат, в большинстве случаев питание там организовано в столовых.

- И, последний вопрос. Как можно заказать установку микромаркета «ВкусВилл» в своем офисе?

- Можно написать на наш сайт, на почту проекта «Микромаркет» infomm@vkusvill.ru, в Телеграм и Инстаграм «ВкусВилл», позвонить на «горячую линию», то есть любым удобным способом. Если вопрос согласован, установка оборудования занимает примерно 2-3 дня.

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