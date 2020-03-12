РИАМО - 12 мар. В Москве в 2019 году пресечено 10,4 тысячи случаев несанкционированной торговли возле станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Как правило, нарушители торгуют товарами без документации и при этом завышают цены. Сами продавцы не имеют медицинских книжек и уклоняются от уплаты налогов.

«Больше всего нарушений зафиксировали возле станции метро «Театральная» и на транспортно-пересадочных узлах «Белорусский», «Бульвар Дмитрия Донского», «Домодедовская», «Курская», «Речной вокзал», «Теплый стан», – сказал глава учреждения Павел Павлов.

В минувшем году 5920 фактов торговли пресекли на месте работники учреждения ГКУ «Организатор перевозок». По 1433 случаям информация была передана в дежурную часть столичного ГУ МВД России. По 3047 нарушениям были составлены административные материалы на сумму более 15 миллионов рублей.

За несанкционированную торговую деятельность предусмотрен штраф 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

По словам Павлова, в минувшем году удалось значительно уменьшить нелегальную торговлю на ТПУ «Выхино», «Теплый стан» и «Академическая».

В частности, на ТПУ «Выхино» еще в недавнем времени горожане не могли пройти по пешеходным зонам из-за скопления торговцев. В данным момент фиксируются единичные случаи торговли, которые незамедлительно пресекаются. На ТПУ «Академическая» работниками учреждения пресечена массовая торговля продуктами питания и текстильной продукции.

В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, обмана и возникновения различных заболеваний. Гражданам настоятельно не рекомендуют покупать какие-либо товары с рук у незнакомых людей.