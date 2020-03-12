РИАМО - 12 мар. Демиховский Дворец культуры в Орехово-Зуевском городском округе 21 марта проведет для всех желающих музыкально-литературную гостиную, посвященную творчеству Исаака и Максима Дунаевских, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Приглашаем вас в нашу музыкально-литературную гостиную на концерт, посвященный творчеству Исаака и Максима Дунаевских. Вы познакомитесь с творчеством композиторов, услышите лучшее из песенного наследия двух больших музыкантов в прекрасном исполнении гостей Дворца культуры – солистов центра вокального мастерства «Голос» из Москвы: лауреата международных конкурсов Елены Ермаковой, лауреата международных конкурсов Людмилы Баюк, Ольги Мишаковой, Ильи Кириллова, а также вокального ансамбля «Созвучие», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт состоится 21 марта в 15:30 по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Демихово, улица Заводская, дом №8. Вход свободный.