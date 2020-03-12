РИАМО - 12 мар. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг большинством голосов поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИАМО.

Среди подмосковных депутатов 44 проголосовали за поправки, пятеро воздержались.

«Мы принимаем участие в историческом событии, голосуем за поправки в основной закон РФ. Эти поправки продиктованы временем, запросами общества. Они нацелены на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, суверенитет нашей страны, главенство нашего законодательства над международным правом. <...> Они нацелены на то, чтобы власть была в ответе за достижение результатов», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение остается за гражданами России.

«22 апреля они выскажутся за то, примут они их (поправки в Конституцию - ред.) или нет. Очень важно, чтобы каждый житель дал свой голос», - сказал Брынцалов.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправках к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов. Уже 14 марта Совфед может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах РФ. Затем, 22 апреля, состоится общероссийское голосование.