РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Два спортсмена военно-спортивного клуба «Скорпион» Подольска стали кандидатами в мастера спорта России по универсальному бою, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Распоряжением министерства физической культуры и спорта Московской области «О присвоении спортивных разрядов» спортсменам военно-спортивного клуба «Скорпион» из Подольска Таисии Горпинко и Андрею Сальнику был присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта России по универсальному бою», – говорится в сообщении.

Ранее спортсмены заняли первые места на первенстве ЦФО среди юношей и девушек 16-17 лет. Ребят поздравили с успехами и пожелали удачи в дальнейшей подготовке.