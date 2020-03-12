РИАМО - 12 мар. За пять лет реализации программы капремонта жилья в Москве обновили 8 тысяч домов, всего в программу входят более 28 тысяч домов, сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Артур Кескинов.

«Я напомню, что у нас самая крупная в стране программа капремонта. <…> Это 260 миллионов квадратных метров площадей и 350 тысяч инженерных систем, приведением в порядок которых мы сейчас и занимаемся. В 8 тысячах домов ремонт уже сделан», - сказал Кескинов в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг.

Он отметил, что в многоквартирных домах проводят комплексный ремонт. В перечень работ входят обновление инженерных систем, починка кровель и фасадов, замена лифтов.

«Но, что именно будет сделано, к примеру, в вашем доме, во многом зависит от жителей. Они ключевые участники капремонта. Именно они дают добро на его проведение и согласовывают все работы», - добавил Кескинов.

Он также рассказал, что с 2011 до 2015 года в Москве за счет бюджета заменили 18 тысяч лифтов в жилых домах.