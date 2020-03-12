РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В городском округе Люберцы задержан местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

9 марта 2020 года подозреваемый, находясь в своей квартире, расположенной по улице Лесной Тупик в поселке Красково, в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни совершил убийство своего знакомого, ранив его в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 71-летнего знакомого. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.