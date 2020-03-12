РИАМО – 12 мар. Общество «Трудовые резервы» предложило создавать на производствах и в офисах физкультурно-спортивные клубы, в 2019 году общество уже добилось открытия 38 фитнес-залов на предприятиях за счет работодателей, пишет в четверг газета «Известия».

По мнению инициаторов, таким образом будет выполнена задача по увеличению числа сторонников здорового образа жизни.

«Свои идеи «Трудовые резервы» оформили в письме, которое в феврале направили министру спорта Олегу Матыцину. В документе президент общества Илья Галаев предлагает <…> утвердить методическое пособие по организации физкультурно-спортивных клубов (ФСК) по месту работы и предусмотреть возможность их финансовой поддержки», — говорится в статье.

«Трудовые резервы» в 2019 году уже добились открытия 38 физкультурных клубов на предприятиях за счет работодателей. Общество планирует в ближайшие три года создать еще 300 клубов.

Сейчас фитнес-клубы в офисе открывают после обращения инициативной группы сотрудников к «Трудовым резервам». Общество ведет переговоры с работодателем, и в случае успеха представители «Трудовых резервов» готовят помещения, помогают выбрать и закупить спортивное оборудование.

Как рассказал Галаев, работодатель должен найти помещение и закупить спортивный инвентарь.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что эта идея не будет популярна среди работодателей из-за экономической нестабильности.

В то же время профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что для крупной компании открытие собственного спортклуба может быть более дешевым вариантом, чем аренда площадок или оплата абонементов на фитнес для сотрудников.

Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году заниматься физкультурой и спортом должны 55% жителей России.