РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В подмосковных Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине участились случаи мошенничества с банковскими картами, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые жители городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино! МУ МВД России «Люберецкое» информирует и предупреждает, что в городских округах участились случаи мошеннических действий в отношении граждан всех возрастных категорий с банковскими картами», – говорится в сообщении.

Самым распространенным способом хищения является звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который заметил несанкционированное снятие денежных средств со счета. Таким способом злоумышленник получает от потерпевших все необходимые ему для хищения сведения о банковской карте.

«Напоминаем: при совершении в отношении вас преступления, связанного с хищением денежных средств с карты, незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки или приостановления операции по вашему банковскому счету», – отмечается в материале.

Параллельно нужно написать заявление в правоохранительные органы или позвонить в полицию.