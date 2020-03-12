РИАМО - 12 мар. На портале «Активный гражданин» стартует народное голосование, посвященное летней программе мероприятий в столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Голосование состоит из двух вопросов. В первом нужно выбрать кружки и секции, которые граждане хотят посещать. <…> Во втором вопросе пользователям необходимо выбрать парк, в котором будет удобно посещать занятия», - отмечается в сообщении.

Так, москвичи могу отдать свой голос за танцевальные занятия, йогу, беговые тренировки, занятия на уличных тренажерах, скандинавскую ходьбу, иностранный язык, летние читальни и гимнастику цигун.

В качестве площадок предлагаются парки «Кузьминки», «Садовники», «Красная Пресня», «Сокольники», «Фили» и другие. Можно предложить и собственные варианты.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году, он объединил уже свыше 2,7 миллиона горожан. С момента запуска проекта москвичи поучаствовали примерно в 4 тысячах голосований.