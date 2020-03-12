РИАМО - 12 мар. Неработающего жителя Москвы избили и брызнули в ему лицо газовым баллончиком при попытке продать дорогие часы по объявлению через интернет, подозреваемых в нападении задержали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на западе столицы 10 марта. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру приехали неизвестные, чтобы купить швейцарские часы. Но вместо этого злоумышленники избили продавца и похитили часы стоимостью 4,35 миллиона рублей.

«Удалось установить личность подозреваемых. Один из них – 1991 года рождения – задержан. Второй – этого же возраста – сейчас находится в больнице с легкой контузией левого глаза», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).