РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Мусор от дома на улице Ленина в Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что мусорный контейнер возле дома №35 по улице Ленина часто бывает переполненным, особенно в выходные и праздничные дни.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 11 марта вывоз отходов осуществлен», – сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что согласно графику вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться с понедельника по субботу.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – заключил Козлов.