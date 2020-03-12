РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут собрать корм и аксессуары в помощь животным, находящимся в приютах, сообщается на сайте Дворца культуры «Подмосковье».

«14, 15, 21 и 22 марта в ДК «Подмосковье» пройдет благотворительная акция помощи бездомным животным «Помоги четвероногому другу!» при поддержке общественной палаты горокруга Красногорск», – говорится в сообщении.

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу!» проходит ежегодно и любой желающий может принять участие и сделать доброе дело.

Весь корм и средства по уходу будут отправлены животным, находящимся в мини-приютах и на попечении волонтеров городского округа Красногорск. В помощь кошкам и собакам можно приобрести сухие и влажные корма – только фабричного производства в герметичных упаковках. Кроме того, приюты нуждаются в наполнителях, лотках, мисках для еды, лежанках.

Сбор корма и средств будет осуществляться в фойе 1 этажа с 12:00 до 20:00. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок: 8(495)563-88-74.