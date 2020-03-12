РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе патриотической песни «Я помню! Я горжусь», посвященном 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«V открытый форум-фестиваль патриотической песни «Я помню! Я горжусь», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в апреле 2020 года. Если вы участник творческого коллектива или сольный исполнитель из Люберец, приглашаем показать ваш талант и мастерство», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в три этапа, первый отборочный тур состоится 2 апреля по адресу: Химки, улица Ленинградская, дом №18А, молодежный центр «Восход». Второй отборочный тур пройдет 6 апреля по адресу: Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, дом №17А, МБУ «Биокомбинатовская ЦКС».

Финальный гала-концерт, на котором выступят победители отборочных туров, пройдет 23 апреля по адресу: Электрогорск, улица Пионерская, дом №6А, МУК «Дворец культуры». Победители конкурса получат ценные подарки, грамоты и дипломы.

«Вы можете исполнить и авторские песни. Произведение исполняется под аккомпанемент или фонограмму. На отборочном этапе исполнители и коллективы исполняют по два произведения. На финальном гала-концерте финалисты-участники исполняют одну песню», – отмечается в материале.

Допускается хореографическое и театрализованное сопровождение номера продолжительностью не более четырех минут.

Для участия в фестивале необходимо до 15 марта 2020 года написать на электронную почту оргкомитета фестиваля: mosoblspas.ovr@mail.ru, в ответ на ваше обращение придет заявка установленного образца, которую необходимо заполнить и отправить на тот же электронный адрес.

Подробности о фестивале можно узнать по телефонам: 8(967)189-18-85; 8(495)557-69-42, 8(495)557-69-43, добавочный 118.