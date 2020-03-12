РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В поселке Мирный Люберец 1 сентября откроют школу на 1,1 тысячи учащихся, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг он проверил ход строительства школы в жилом комплексе «Томилино Парк» в поселке Мирный.

«В двух корпусах школы уже закрыт тепловой контур, скоро приступят к отделочным работам. Данное учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест. Школа откроет свои двери 1 сентября», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что школа инновационная и будет иметь современные классы и оборудование. Ее площадь составит свыше 17 тысяч квадратных метров.

В блоке А разместятся медицинский блок, спортивный блок из двух малых залов с раздевалками, большой спортивный зал, актовый зал на 660 мест, столовая, библиотека с медиатекой, студия хореографии, кружки, административные и технические помещения. В школе предусматриваются четыре группы продленного дня, предназначенные для отдыха детей.