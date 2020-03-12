РИАМО - 12 мар. На открытии торгов в четверг рубль продолжил падение по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«По данным Московской биржи на 10:09, курс доллара увеличился на 96 копеек и составил 73,91 рубля. Таким образом он обновил свой четырехлетний максимум», – говорится в сообщении.

Евро вырос на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля. Ранее официальный курс евро на четверг снизился на 84 копейки и составил 81,02 рубля.

Падение мировых цен на нефть, случившееся 9 марта, из-за чего и обвалился рубль, эксперты называют самым масштабным с 1991 года. Причиной этого стал выход России из сделки ОПЕК+. Тогда курсы доллара и евро достигли рекордных 75 и 85 рублей соответственно.