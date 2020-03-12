РИАМО - 12 мар. Французская компания Monin планирует открыть на территории подмосковной особой экономической зоны «Ступино Квадрат» предприятие по производству сиропа и фруктово-ягодного наполнителя, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект получил одобрение экспертного совета по особым экономическим зонам промышленно-производственного типа Московской области под председательством зампреда областного правительства Вадима Хромова.

«Инвесторы представили нам интересный перспективный проект в сфере пищевой промышленности. Предприятие планирует производить сиропы и фруктово-ягодные наполнители. Общий объем инвестиций превышает 1,3 миллиарда рублей, на первом этапе реализации проекта будет создано 48 новых рабочих мест, а с 2025 года – 54», - отметил Хромов.

Предполагается, что завод будет включать две линии по производству сиропа. Первая заработает с момента ввода завода в эксплуатацию, а вторая – в 2025 году. Кроме того, будет создана линия по производству фруктово-ягодного наполнителя.

Строительство завода стартует в начале 2021 года. На первом этапе объем выпуска продукции составит 8 миллионов бутылок сиропа и фруктово-ягодного наполнителя в год.