РИАМО - 12 мар. В Москве 26-летняя девушка обратилась в полицию после того, как неизвестный украл у нее в ночном клубе сумку Gucci, два iPhone и кошелек с деньгам, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля. Девушка отдыхала вместе с другом в клубе на Никольской улице. Пара расположилась у барной стойки. Пропажу сумки девушка обнаружила лишь утром.

«В сумке находились iPhone 11 Pro Мах стоимостью 107 тысяч рублей, iPhone 8 Plus стоимостью 74 тысячи рублей, кожаный кошелек с деньгами, примерно 15-17 тысяч рублей и наушники AirPods», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).