РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В Люберецком отделении партии «Единая Россия» стартовала регистрация кандидатов для участия в праймериз, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В сентябре в городском округе Люберцы пройдут довыборы в местный совет депутатов по избирательному округу №7.

«31 мая состоится предварительное голосование. На данный момент представители организационного комитета по проведению праймериз осуществляют прием документов от кандидатов, он продлится до 5 мая», – говорится в сообщении.

По словам председателя организационного комитета, исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского, регистрация кандидатов проводится в течение пяти дней после подачи документации.

«На сегодняшний день четыре кандидата готовят необходимые документы для своего выдвижения. Право принять участие в предварительном голосовании имеют граждане, достигшие совершеннолетия; члены и сторонники «Единой России», а также беспартийные лица, не являющиеся членами других политических партий», – пояснил Беловодский.

Кандидаты, желающие принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», могут обращаться в местное отделение партии по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Телефон для справок: 8(494)503-55-36.