РИАМО - 12 мар. Время смены зимней резины на летнюю на автомобилях в этом году может серьезно сдвинуться из-за аномально теплой зимы, сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Менять резину в центральной России и в северо-западной части страны, да и в Сибирском округе пока не стоит. Обычно это делается в конце апреля - в начале мая, хотя сейчас по России температура довольно устойчивая и теплая. Если средняя температура суток составляет 5-7 градусов тепла, то смело можно менять резину и ездить уже на летней», – сказал Солдунов в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что если поменять резину на летнюю слишком рано, то можно столкнуться со льдом на утренних дорогах. В то же время затягивать также не стоит – резину можно испортить. Если долго ездить на зимних шинах в теплое время, то они становятся более мягкими и быстрее изнашиваются.

Зима 2019–2020 годов в Московском регионе стала самой теплой за последние 140 лет. Средняя температура за три месяца составила плюс 0,5 градуса и оказалась выше нормы на 7,7 градуса.