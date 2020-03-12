РИАМО – 12 мар. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Рузанна Аганян рассказала, что жители России съедают в три раза больше дневной нормы соли, она призвала ограничивать потребление этого продукта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Суточная норма соли для человека составляет пять граммов, мы в России съедаем в среднем 14 граммов — втрое больше. Соль есть везде, невозможно контролировать ее поступление в организм, но можно ограничить ее потребление. Заменять соль при готовке и не досаливать пищу перед едой», - сказала врач.

Она подчеркнула, что в первую очередь нужно избегать потребления фастфуда, а также сыров и сырокопченых изделий. Эти правила помогут избежать избыточного потребления соли.

Также диетолог посоветовала не доверять маркировкам, в которых указано количество соли. По ее мнению, такая информация иногда бывает недостоверной.

При этом соль можно заменять лимонным соком, нерафинированным маслом, перцем и другими приправами.