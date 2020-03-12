РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторных батарей с автомобилей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 48-летнего местного жителя о том, что неизвестный применил к нему насильственные действия и похитил две аккумуляторные батареи от иномарки. Сумма материального ущерба составила 33 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, проживающий в Чехове. Полицейскими также была установлена его причастность к краже еще 3 аккумуляторных батарей с автомобилей, на общую сумму более 36 тысяч рублей. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приема металла, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Грабеж». Санкции данных статей предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 12 лет. Подозреваемого заключили под стражу.