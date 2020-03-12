РИАМО - 12 мар. Тело мужчины 1949 года рождения обнаружили в квартире дома в поселке Красково городского округа Люберцы, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области хозяин квартиры 1985 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Как установили полицейские, между мужчинами произошла ссора. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.