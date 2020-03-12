РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Специалисты приступили к осмотру зеленых насаждений вдоль двух улиц в Подольске для дальнейшей их обрезки, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в настоящее время ведет работы вдоль проезжей части улицы Чайковского в Шепчинках и проспекта 50 лет Октября в Климовске. В частности, специалистами проводится предварительный осмотр зеленых насаждений с последующей обрезкой или поднятию нижних ветвей, нуждающихся в этом деревьев», – говорится в сообщении.

Также специалисты выявляют сухостойные и аварийные деревья с дальнейшим их удалением и вывозом порубочных остатков.