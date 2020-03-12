РИАМО - 12 мар. Столичные школьники смогут узнать о том, как разрабатываются поезда метро «Москва», в рамках лекции в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В павильоне МЦД регулярно проводятся интерактивные занятия проекта «Субботы московского школьника», посвященные московскому транспорту. 14 марта состоится очередная лекция, на которой специалист компании АО «Трансмашхолдинг» расскажет о тихих и плавных поездах метро «Москва», поделится подробностями их разработки», - сказал собеседник агентства.

Лекция начнется в 13:00, ее проведет руководитель управления продуктового и технического маркетинга дирекции по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Дарья Марку. На мероприятие необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Павильон МЦД на площади Киевского вокзала работает с 09:00 до 21:00. Вход в него свободный.

«Гостями павильона уже стали более 200 тысяч человек, там провели 750 экскурсий и свыше 85 мероприятий. Также здесь регулярно проходят мероприятия для московских школьников в рамках «Транспортных суббот» - одного из 22 направлений городского образовательного проекта «Субботы московского школьника», - добавил собеседник агентства.

Проект «Субботы московского школьника» стартовал в 2013 году, с тех пор его участниками стали более 1 миллиона учеников. Всего состоялось свыше 27 тысяч мастер-классов, лекций, экскурсий, тренировок, деловых игр, квестов, встреч с интересными людьми. Все мероприятия проекта бесплатные.