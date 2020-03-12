РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Полицейские Балашихи задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в ограблении, угрожая женщине, он похитил денежные средства и мобильный телефон, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный, угрожая применить насилие в отношении нее, похитил мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 32-летний ранее судимый местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.