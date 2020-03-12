РИАМО - 12 мар. С 13 февраля инспекторы Московской административной дорожной инспекции зафиксировали девять случаев шумной разгрузки товаров около магазинов, расположенных в жилых домах, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МАДИ.

«Среди магазинов, не соблюдающих условия тишины, оказались сети «Магнолия», «Вкусные колбасы», «Пятерочка», «ВкусВилл», «Дикси», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что москвичи могут обратиться в МАДИ, если по ночам им мешает спать включенный двигатель или свет от фар машины, задействованной в разгрузочно-погрузочных работах. Сообщить о нарушении можно на круглосуточную линию: 8 (929) 960-58-08. После обращения сотрудник инспекции зафиксирует нарушение.

«За несоблюдение тишины водитель может получить штраф в размере 1 тысячи рублей, а компания – 80 тысяч рублей (часть 1 статьи 4.50 КоАП города Москвы)», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, магазинам можно производить разгрузку продуктов по ночам, но при этом с 23:00 до 07:00 шуметь запрещено. Во время работ нужно заглушать двигатели, не использовать шумное оборудование и применять другие меры для сохранения тишины.