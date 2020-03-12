РИАМО - 12 мар. В рамках Недели детской книги, которая пройдет в Москве с 21 по 29 марта, состоятся более 200 мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Акция «Неделя детской книги» пройдет в 118 детских и семейных библиотеках столичного департамента культуры. Посетителей ждут встречи с детскими писателями, мастер-классы, литературные викторины, спектакли, книжные выставки и многое другое. Обширную развлекательную программу для юных читателей подготовили Российская детская государственная библиотека и «Московский дом книги», - говорится в сообщении.

Неделя детской книги начнется 21 марта в Российской государственной детской библиотеке. Гостей будут ждать творческие мастер-классы, тематические мультпоказы и встречи с детскими писателями. В этот же день в «Московском доме книги» пройдет встреча с поэтом-песенником Ильей Резником. В другие дни акции посетители смогут послушать «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина в исполнении актера театра и кино Александра Олешко.

В детской библиотеке №208 — Центре культурного наследия имени В. И. Даля 24 марта состоится встреча с поэтессой и прозаиком Марией Лукашкиной. В Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова 25 марта дети и их родители смогут принять участие в командном квизе «Сказочный Хогвартс». Вопросы семи раундов семейной викторины будут посвящены саге о Гарри Поттере.

Кроме того, 25 марта детская библиотека №236 организует интерактивную программу «Здравствуй, добрый сказочник», посвященную датскому писателю Хансу Кристиану Андерсену. Завершится праздничная программа бесплатным мастер-классом «Цветочная поляна». Участники сделают из бумаги цветок для Дюймовочки.

29 марта в Центральной городской библиотеке имени А. П. Гайдара пройдет спектакль «Фабрика слов» театральной студии «Дети райка». В этой постановке актеры практически ничего не говорят, а исполняют пантомиму.

Более того, специально к Неделе детской книги библиотеки подготовили серию коротких видеороликов «Книга моего детства». Героями короткометражек стали Владимир Познер, Валерий Сюткин, Зара, Николай Валуев, Тутта Ларсен, Владислав Лантратов и Артем Ребров, которые рассказывают о своих любимых детских книгах. Посмотреть ролики можно на YouTube-канале столичных библиотек.