РИАМО - 12 мар. Акция «Поможем природе вместе», посвященная раздельному сбору отходов, пройдет 14 марта в столичном экоцентре «Воробьевы горы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники акции узнают, что при изготовлении металлической продукции из вторсырья расходуется до 70% меньше энергии, чем если бы использовался первичный ресурс - руда. Также все желающие смогут сдать макулатуру, прозрачные пластиковые бутылки, твердый полиэтилен и полипропилен, стеклянные бутылки, банки и посуду, металлические изделия, пластиковые карты и зубные щетки», - говорится в сообщении.

Также во время акции будет работать выставка «Вторичный ресурс - ресурс для творчества». В экспозиции представят арт-объекты, сделанные из бытовых отходов.

На акцию пригласили взрослых и детей старше семи лет. Мероприятие продлится с 12:00 до 14:30. Самые активные участники смогут стать волонтерами и помогать в организации экологических мероприятий.