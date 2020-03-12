РИАМО - 12 мар. За три года через московские онлайн-кассы прошли платежи на сумму более 18 триллионов рублей, онлайн-кассами пользуются 137,5 тысяч налогоплательщиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Онлайн-кассы используют 72 тысячи юридических лиц и 65,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. В Москве расположена каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что применение онлайн-касс снижает административную нагрузку на бизнес за счет сокращения объемов кассовой отчетности и количества налоговых проверок.

На 1 января 2020 года в Москве насчитывалось более 324 тысяч работающих онлайн-касс.