РИАМО - 12 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении компании «Золотое руно» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от работ по заключенному контракту, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного антимонопольного ведомства.

Ранее «Московская областная противопожарно-спасательная служба» пожаловалась в ведомство на действия компании «Золотое руно», которая отказалась в одностороннем порядке выполнять работы по капитальному ремонту.

«По результатам рассмотрения обращения, Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Золотое руно» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

По итогам суд удовлетворил требования управления ФАС и подтвердил законность решения о внесении сведений о компании в реестр.