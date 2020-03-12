РИАМО - 12 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о нарушении со стороны АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Рентгенсервис» на действия заказчика при проведении запроса предложений в электронной форме на поставку магнитопорошковых дефектоскопов двух типов.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Рентгенсервис» обоснованной. АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» не согласилось с указанным решением и обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.