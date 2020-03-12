РИАМО - 12 мар. Столичную городскую усадьбу XIX века, в которой располагается Венгерский культурный центр, ждет реставрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Усадьбу на Поварской улице построили в 1887-1888 годах для семьи московского потомственного почетного гражданина Александра Носенкова.

«Согласованный проект реставрации и приспособления особняка на Поварской улице предусматривает масштабный комплекс работ, результатом которых станет возвращение зданию исторического облика», – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, утраченные элементы будут воссозданы по архивным документам. Специалисты укрепят фундаменты и сделают их гидроизоляцию. Также будут воссозданы приямки, белокаменные площадки, ступени у входов и водосточная система.

Внутри дома отреставрируют штукатурное покрытие, столярные оконные и дверные заполнения, паркет, потолочные карнизы и печь. Особое внимание уделят реставрации лепного декора.