РИАМО - 12 мар. Пользователям Сети стала доступна интерактивная карта частных медклиник в Подмосковье, которые бесплатно принимают пациентов по полису обязательного медицинского страхования.

Карта опубликована на официальном портале правительства Московской области.

На онлайн-карте можно найти многопрофильные и стоматологические клиники, а также санатории. Для каждого медучреждения указан адрес и контакты.

В текущем году в Подмосковье в территориальной системе ОМС работают более 200 частных клиник.

Выбрать частную клинику, принимающую по ОМС, можно через страховую компанию, выдавшую полис, а также на сайте Территориального фонда ОМС Московской области.

Система обязательного медстрахования гарантирует россиянам бесплатную врачебную помощь. Система ОМС состоит из двух программ: базовая включает объем медуслуг, который гарантирован государством на всей территории страны; территориальная программа существенно расширяет перечень и формат медицинской помощи в конкретных субъектах РФ.