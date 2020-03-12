РИАМО - 12 мар. Пожар произошел в деревянном здании на улице Зворыкина на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло на улице Зворыкина, дом 1, корпус 1 в одноэтажном деревянном строении. Согласно данным открытых источников, здание расположено на территории инновационного центра «Сколково» недалеко от Минского шоссе.

«В 02:03 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В 02:13 возгорание ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.