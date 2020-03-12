РИАМО - 12 мар. Фестиваль профориентации для школьников и студентов «PROвыбор» пройдет 14 марта в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Принять участие в фестивале смогут 1,5 тысячи человек. Мероприятие продлится с 12:00 до 17:00, участие в нем бесплатное.

«В Москве регулярно проводятся обучающие программы для молодежи. Они знакомят с перспективными и востребованными в городе специальностями, помогают определиться с профессией и получить базовые навыки трудоустройства. В конечном счете их цель - помочь сегодняшним школьникам и студентам начать карьеру и стать успешными», - сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В рамках фестиваля «PROвыбор» проведут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги.

Участникам фестиваля расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей. Также им поведают об инструментах профессиональной навигации и ориентации, которые предлагает город, научат оперативно организовывать деятельность и в игровой форме оценят их навыки командной работы.