РИАМО - 12 мар. Полицейские задержали в одном из ночных клубов подмосковной Дубны 20-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте психотропных веществ, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД России.

«В результате операции полицейскими задержан 20-летний житель Смоленской области, подозреваемый в сбыте двух фрагментов бумаги, так называемых марок, содержащих психотропное вещество – ЛСД», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Его заключили под стражу.