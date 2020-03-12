РИАМО - 12 мар. Более 30,4 тысячи запросов на выдачу архивных документов поступило от пользователей портала mos.ru за шесть лет, москвичи запрашивали из госархивов справки, копии документов, выписок и информационных писем, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чаще всего пользователи сайта обращаются с просьбами предоставить им справки о заработной плате с предыдущих мест работы. За шесть лет их запросили более 12 тысяч раз. На втором месте по популярности — документы, подтверждающие трудовой стаж. Они необходимы для начисления пенсии по возрасту. Такие запросы были отправлены через портал свыше 10 тысяч раз. Еще около 2,5 тысяч обращений касались справок, доказывающих факт окончания человеком высшего или среднего специального учебного заведения Москвы», - сказал сотрудник пресс-службы Главархива Москвы.

Также пользователи сайта запрашивают справки об установлении опеки и попечительства, копии актов медицинского освидетельствования, выданных до 2005 года, документы о награждении медалями, знаками, грамотами. Запрашиваются архивные выписки о мобилизации на трудовой фронт и в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны, справки о пособии по безработице и копии приговоров, вынесенных Мосгорсудом.

Услуга выдачи архивных справок и выписок онлайн доступна не только жителям Москвы, но и людям, живущим за ее пределами. Копии архивных документов в электронном виде поступают в личный кабинет пользователя не позднее 20 рабочих дней со дня передачи запроса. Уведомление об этом приходит на электронную почту, указанную при регистрации на портале.