РИАМО - 12 мар. В Троицке произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло вечером 11 марта в микрорайоне В.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения из горевшей квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома вынесли пострадавшего человека и передали его врачам скорой помощи», – говорится в сообщении.

В 23:58 было ликвидировано возгорание личных вещей на площади 2 квадратных метра.