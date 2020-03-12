РИАМО - 12 мар. В Подмосковье из сетей продуктовых магазинов «Пятерочка» и «Магнит», а также ряда торгово-развлекательных центров из-за угрозы взрыва эвакуировали свыше 20 тысяч человек, после проверки всех объектов информация о минировании не подтвердилась, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

В среду, 11 марта, на электронную почту Басманного районного суда Москвы поступило письмо с угрозой минирования объектов на территории Московской области. Среди них были магазины «Пятерочка» и «Магнит», а также торгово-развлекательные центры «Мега Белая Дача», «Vegas» и «Шелковый Путь».

«Все объекты обследованы кинологическими расчетами от ОМВД, наличие взрывоопасных веществ или предметов не подтвердилось. Угрозы жизнедеятельности населения нет, все вызовы ложные», – говорится в сообщении.

Всего было эвакуировано 20435 человек, из них 260 детей.