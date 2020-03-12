РИАМО - 12 мар. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 6-8 градусов, по области - 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Синоптики отметили, что погода в регионе будет неблагоприятной: пасмурная, с колебаниями метеопараметров и пониженным содержанием кислорода в воздухе. Такие условия могут негативно сказываться на самочувствии при наличии хронических заболеваний. Здоровые люди могут чувствовать себя разбитыми и сонными.

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