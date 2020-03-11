РИАМО - 11 мар. Налоговые органы Московской области мобилизовали в бюджетную систему России налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 129,2 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 15,3 миллиарда, или на 13,5%, за прошедшие 2 месяца этого года, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 60,4 миллиарда рублей, превысив уровень двух месяцев прошлого года на 6,4 миллиарда, или на 11,8%», - говорится в сообщении.

За счет платежей по налогу на добавленную стоимость формируется основная доля доходов консолидированного бюджета РФ – 53,2 миллиарда рублей, или 41,2% от общего объема поступлений, по налогу на доходы физических лиц – 33,8 миллиарда рублей, или 26,2%.

По налогу на прибыль организаций было получено 15,3 миллиарда рублей, или 11,9%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 9,6 миллиарда рублей, или 7,4%.

По сравнению с январем-февралем прошлого года наибольший прирост поступлений отмечается по налогу на добавленную стоимость – на 11,6 миллиарда рублей, или на 28%, по налогу на доходы физических лиц – почти на 2 миллиарда рублей, или на 6,2%, а также по налогу на прибыль организаций – на 1,1 миллиарда рублей, или на 8,1%.

Также на четверть выросли доходы федерального бюджета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 61,4 миллиарда рублей. Его основной доходный источник - налог на добавленную стоимость с долей поступлений 86,7%.

За прошедшие два месяца в консолидированный бюджет Московской области поступило 67,8 миллиарда рублей, из этой суммы 48,5 миллиардов приходится на долю областного бюджета, и 19,3 миллиарда – на местные бюджеты.

Основной доходный источник консолидированного бюджета региона – налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 33,8 миллиарда рублей, или 49,8% от общей суммы мобилизованных в этот бюджет доходов, доля налога на прибыль организаций равна 19,1%, в суммовом выражении поступления этого налога составили 12,9 миллиарда рублей.

От общей суммы доходов территориального бюджета имущественных налогов поступило 9,6 миллиарда рублей, или 14,2%. В структуре имущественных налогов наибольший удельный вес приходится на земельный налог – 5,7 миллиарда рублей, или 59% от общей суммы имущественных налогов.

Поступления налога на имущество организаций составили более 2 миллиардов рублей, транспортным налогом обеспечено 1,5 миллиарда.