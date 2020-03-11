РИАМО - 11 мар. В среду был резервный день для прохождения итогового собеседования по русскому языку, собеседование прошли свыше 1 тысячи девятиклассников в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В резервный день испытание прошли ребята, получившие «незачет» или не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам в основные сроки», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что испытание прошло в штатном режиме.

По ее словам, для школьников это обязательное испытание, так как его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Каклюгина уточнила, что ребята, которые не смогли присутствовать на собеседовании по уважительной причине в резервный день, смогут пройти испытание в еще один дополнительный день - 18 мая.

Результаты собеседования девятиклассники могут узнать в своих образовательных учреждениях.