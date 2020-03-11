РИАМО - 11 мар. В Москве и Московской области за прошлый год сотрудники ГУ Банка России по ЦФО выявили 274 организации с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

154 компании в столичном регионе ‒ это так называемые «черные» кредиторы. Из них 143 обнаружены в Москве и 11 ‒ в Московской области. Нелегальные кредиторы занимались выдачей займов населению, не имея на это права.

«Среди нелегалов Московского региона в прошлом году были популярны схемы «возвратного лизинга», когда организации занимались псевдолизинговой деятельностью, выдавая займы под залог ПТС, однако, основной целью злоумышленников было изъятие движимого имущества у граждан», ‒ сказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Среди популярных мошеннических схем черных кредиторов 2019 года можно назвать завышенные проценты, подлог документов, несоответствие условий договора озвученным предложениям. Нелегальные займы населению чаще всего выдавали компании, выступающие в юридической форме ООО, а также ИП и позиционирующие себя как микрофинансовые организации и комиссионные магазины.

За год в Подмосковье Банком России было выявлено 64 организации с признаками «финансовых пирамид». Из них 58 в Москве и шесть в Московской области.

Балычев добавил, что средства в «пирамиды» привлекались по двум основным направлениям и целевым аудиториям: пожилые люди чаще попадались в «финансовые пирамиды», имеющие реальные офисы, например, действующие под видом потребительских кооперативов либо обычных ООО.

По его словам, молодые люди чаще теряли деньги на различных «инновационных» начинаниях: в компаниях, заявляющих об инвестировании в интернет-технологии, криптовалюту, а также в мошеннических схемах по привлечению средств нелегальными форекс-дилерами.

В прошлом году в Москве было выявлено 13 нелегальных форекс-дилеров, а также 15 организаций, которые занимались нелегальной деятельностью на страховом рынке.

«Как положительный тренд прошлого года можно отметить рост обращений граждан в Банк России по поводу подозрительных организаций, чаще всего – «финансовых пирамид». Причем, жители Московского региона сообщают о нелегалах заранее, как только видят сомнительные предложения, а не тогда, когда уже пострадали от действий злоумышленников», - отметил Балычев.